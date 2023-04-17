За останні дев'ять місяців Офіс омбудсмена отримав «десятки відео» публічних страт українських військових російськими солдатами. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Українській правді». За його словами, деяких російських солдатів-виконавців цих страт вдалося верифікувати.

«Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого [із російських солдатів-виконавців цих страт] вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання [під час бойового зіткнення з українськими військами]», – розповів Лубінець.

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин. По-перше, щоб «підтримувати градус антиукраїнської істерії» всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон ЗСУ. По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу.

Нагадаємо, 11 квітня у російських Telegram-каналах з’явилося відео, де російські військові жорстоко страчують українського військовополоненого.

У МЗС України закликали Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на цей ролик, а в Єврокомісії наголосили, що у разі підтвердження автентичності відео, це стане ще одним підтвердженням зневаги РФ до міжнародного права.