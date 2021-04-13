Офіс президента закликав США розмістити в Україні ЗРК Patriot

США повинні розмістити на території України зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, пише журнал Time.

За його словами, ракетні комплекси повинні розмістити в Україні, оскільки «вона обороняється проти Росії в тому числі заради Заходу».

«Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – у Польщі. Вони повинні бути тут», – сказав він.

Видання наголошує, що окрім ракет, призначених для відбиття атаки з повітря, під час дзвінка з генеральним секретарем НАТО Володимир Зеленський попросив Альянс надати Україні більш чіткий шлях до членства і, більш негайно, збільшити свою присутність у Чорному морі, щоб стримати росіян.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і їх союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США.

Використана в комплексі універсальна РЛС AN/MPQ-53 або AN/MPQ-65 створена за технологією пасивної фазованої антенної решітки (ПФАР) та відповідає за роботу системи розпізнавання «свій-чужий», протидію заходам радіоелектронної боротьби, та наведення ракети на ціль за алгоритмом «наведення через ракету» (англ. track-via-missile, TVM).

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.