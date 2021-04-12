Володимир Зеленський заявив про готовність України до вторгнення Росії
Україна знає про можливість російського наступу останні сім років
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до ймовірного російського вторгнення. Про це він повідомив журналістам американського телеканалу CNN під час візиту в зону проведення ООС 8-9 квітня. Сюжет канал опублікував в понеділок, 12 квітня.
«Звичайно, ми знаємо про це з 2014 року, ми знаємо, що це може статися в будь-який день. Вони готові, але ми теж готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території», – заявив Зеленський.
Він додав, що приїхав на Донбас оскільки українським бійцям потрібно знати, що в них є «політична підтримка».
Зеленський також заявив, що якщо США бачать Україну в НАТО, то це має підкріплюватися діями. Крім того, з його слів, Джо Байден повинен зробити більше для стримання Росії, а також допомогти завершити цей конфлікт.
Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.
Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.
Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.
На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.