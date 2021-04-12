Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до ймовірного російського вторгнення. Про це він повідомив журналістам американського телеканалу CNN під час візиту в зону проведення ООС 8-9 квітня. Сюжет канал опублікував в понеділок, 12 квітня.

«Звичайно, ми знаємо про це з 2014 року, ми знаємо, що це може статися в будь-який день. Вони готові, але ми теж готові, тому що ми перебуваємо на нашій землі і на нашій території», – заявив Зеленський.

Він додав, що приїхав на Донбас оскільки українським бійцям потрібно знати, що в них є «політична підтримка».

Зеленський також заявив, що якщо США бачать Україну в НАТО, то це має підкріплюватися діями. Крім того, з його слів, Джо Байден повинен зробити більше для стримання Росії, а також допомогти завершити цей конфлікт.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.