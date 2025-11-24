Офіційний курс долара оновив історичний рекорд
Гривня ослабла ще на 10 копійок
Національний банк встановив новий офіційний курс гривні до долара, що набуде чинності 25 листопада. Гривня ослабла ще на 10 копійок – до 42,3713 грн за долар, свідчать дані на сайті НБУ. Це – новий історичний максимум вартості американської валюти в Україні.
Попередній рекорд офіційного курсу, 42,2841 грн/дол., був зафіксований 13 січня 2025 року.
Офіційний курс долара до гривні / Інфографіка НБУ
Зростання долара триває з жовтня 2025 року, коли курс почав послідовно оновлювати максимальні значення.
Зауважимо, що з початку 2025 року долар додав у ціні 35 копійок: 1 січня його вартість становила 42,02 гривні. Від початку листопада американська валюта зросла ще на 40 копійок – у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.