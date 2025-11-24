Зростання долара триває

Національний банк встановив новий офіційний курс гривні до долара, що набуде чинності 25 листопада. Гривня ослабла ще на 10 копійок – до 42,3713 грн за долар, свідчать дані на сайті НБУ. Це – новий історичний максимум вартості американської валюти в Україні.

Попередній рекорд офіційного курсу, 42,2841 грн/дол., був зафіксований 13 січня 2025 року.

Офіційний курс долара до гривні / Інфографіка НБУ

Зростання долара триває з жовтня 2025 року, коли курс почав послідовно оновлювати максимальні значення.

Зауважимо, що з початку 2025 року долар додав у ціні 35 копійок: 1 січня його вартість становила 42,02 гривні. Від початку листопада американська валюта зросла ще на 40 копійок – у перший день місяця курс був на рівні 41,97 гривні за долар.