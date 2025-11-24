«Національний кешбек» не планують скасовувати

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало припинення програми «Національний кешбек». У відомстві наголосили, що програма працює у штатному режимі, а її зупинення у 2026 році не розглядається.

Зазначають, що в понеділок, 24 листопада, ЗМІ поширили повідомлення про можливе згортання кешбеку, посилаючись на зміни в нормативних актах. Однак, як пояснило відомство, ці правки стосуються лише технічного перерозподілу коштів і не мають жодного стосунку до скорочення фінансування чи закриття програми.

«У разі будь-яких рішень, які можуть впливати на роботу кешбеку, громадськість буде повідомлена вчасно. Наразі ж усі процеси тривають у звичному форматі», – ідеться у повідомленні.

У Мінекономіки також зазначили, що наразі триває підготовка до нових виплат за вересень та жовтень, робота з учасниками програми та оновлюються списки виробників.

До слова, «Нацкешбек» не нараховували впродовж двох місяців через брак грошей. Уряд виділив понад 1,6 млрд грн з резервного фонду, аби здійснити виплати, і 11 листопада українці почали отримувати гроші.

Також 22 листопада було змінено перелік послуг, на які можна витрачати Нацкешбек. Зокрема, зі списку порибрали мобільний зв’язок, кіно та заклади харчування.

Довідково. Станом на листопад у програмі «Національний кешбек» взяли участь понад 7,5 млн українців. За весь період учасники програми отримали понад 4 млрд грн виплат.