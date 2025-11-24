Програма припинить виплати кешбеку у травні 2026 року

Кабінет міністрів встановив дату завершення програм «Національний кешбек» та «Зимова підтримка» – вони будуть діяти до червня 2026 року. Водночас виплати кешбеку завершать у травні 2026 року, а виплати за грудень 2025 року відбудуться лише за наявності бюджетних грошей, йдеться у постанові Кабміну від 22 листопада.

Доповнено о 17:30. Пізніше Мінекономіки уточнило, що програму не закривають, а цитована постанова стосується перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми. Зараз триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками, оновлення списків виробників.

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін також оновив перелік послуг, на які можна витратити «Національний кешбек». У міністерстві економіки пояснили такі зміни потребою синхронізувати роботу «Нацкешбеку» з програмою «Зимова підтримка».

Так з 22 листопада кешбек можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема на пожертви для ЗСУ.

З переліку послуг, які можна було оплатити кешбеком, забрали мобільний звʼязок, кінотеатри та заклади харчування.

Логістика України має стратегічне значення. ONUR GROUP ремонтує трасу М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська, яка є частиною європейської мережі TEN T. Проєкт за підтримки ЄБРР сприятиме інтеграції нашої держави з ЄС.

Нагадаємо, у липні парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував збільшити фінансування іпотечної програми «єОселя» коштом скорочення неефективних програм, зокрема й «Національного кешбеку».

На початку листопада «Економічна правда» повідомила, що «Нацкешбек» не нараховували протягом двох місяців через брак бюджетних грошей. Щоб виплатити кешбек, Кабмін виділив понад 1,6 млрд грн з резервного фонду. Значну частину грошей взяли з додаткових дотацій місцевим бюджетам громад, які постраждали від війни. 11 листопада українцям почали приходити виплати за серпень.

Зазначимо, станом на листопад 2025 року у програмі «Національний кешбек» взяли участь понад 7,5 млн українців. За весь період учасники програми отримали понад 4 млрд грн виплат.