Чоловік не виходив на зв'язок п'ять днів

Поліцейські Тернопільщини розшукали керівника Гусятинського районного відділення «ПриватБанку» Володимира Будзінського. Пошуки тривали п'ять днів. Коли ж його знайшли, то чоловік пояснив, що втік через те, що хотів відпочити від особистих проблем.

Про зникнення Володимира Будзінського заявила дружина 5 липня. Жінка розповіла, що її чоловік не повернувся з роботи додому і не відповідає на телефонні дзвінки.

Спочатку правоохоронцям вдалося знайти авто Будзінського. Машина була припаркована на одній із стоянок в Рівному. Потім виявилося, що чоловік з Рівного дістався громадським транспортом до Харкова. Там перебув деякий час, а з Харкова поїхав до Херсона і зупинився в одному із готелів.

«Саме працівники херсонської поліції, які отримали орієнтування, здійснюючи обхід готелів, знайшли чоловіка. Його доправили на Тернопільщину. Наразі він перебуває в Чортківському районному відділенні поліції», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

В поліції своє зникнення чоловік пояснив тим, що в особистому житті виникли проблеми. Тому він вирішив від них трішки відпочити. Після спілкування з правоохоронцями його відпустять додому.