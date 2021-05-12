20-річна Іванна Дурда, яку розшукує поліція

Поліція Львівщини оголосила в розшук 20-річну Іванну Дурду, мешканку Стрийщини, яка вийшла з дому більше місяця тому – 5 квітня і з того часу невідомо де вона перебуває. Як вдалося дізнатися ZAXID.NET, того понеділка дівчина виїхала зі Стрия до Львова, відтоді її ніхто не бачив, а телефон не відповідає. Інформацію про зникнення підтвердили у поліції.

20-річна Іванна Дурда живе у селі Конюхів, біля Стрия. Раніше дівчина навчалася у Львові, але її відрахували з навчального закладу. У понеділок, 5 квітня, Іванна поїхала до Львова і з того часу з нею відсутній зв'язок, її телефон поза зоною досяжності.

Іванна Дурда має близько 160 см зросту, у неї карі очі та світле волосся, має татуювання на лівій ключиці у вигляді пташок. У якому одязі була в день зникненя – невідомо. Хто бачив або знає, де може перебувати дівчина, просять дзвонити до поліції.