Прикарпатська поліція впродовж двох годин шукала першокласників, які під час уроків відпросилися в туалет і не повернулися. Інцидент стався в Угринові близько 11:00 понеділка, 7 червня. Про зникнення школярів першими повідомили місцеві мешканці у соцмережах, після чого поліція розпочала розшук дітей.

Відомо, що діти 6 і 7 років під час уроку по черзі відпросились в туалет. Коли вони не повернулися до класу, на місце викликали поліцейських, які почали обстеження довколишніх місць. Пошуки школярів тривали близько двох годин, знайшли першокласників у сусідньому селі Ямниця, розташованому за три кілометри від ліцею.

Речниця Нацполіції Івано-Франківської області Христина Максимчак розповіла ZAXID.NET, що діти пояснили правоохоронцям, що хотіли просто погуляти. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує, наразі представники ювенальної превенції спілкуються із дітьми, батьками та вчителями.