У селі Жабка неподалік Луцька знайшли тіло 79-річної жінки, яка зникла 18 листопада. Тіло перебувало неподалік залізничних колій. Відомо, що слідів насильства поліція не виявила, остаточні причини смерті встановлять судмедексперти.

Зазначимо, 79-річну Марту Щурко оголосили у розшук 18 листопада. Близько 12:00 жінка пішла з дому зі свого помешкання у Ківерцях і не повернулася. При собі вона мала мобільний телефон, але на дзвінки не відповідала.

Також зазначалось, що жінка мала проблеми з зором та не орієнтувалась у просторі.

Як повідомили «Волинські новини», тіло жінки виявили 19 листопада неподалік залізничних колій у селі Жабка Луцької громади. На тілі слідів насильницької смерті не виявили, однак точні причини смерті встановлять судмедексперти.