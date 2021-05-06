Унаслідок авікатастрофи під Чугуєвом загинули 26 військових

Досудове розслідування в справі про авіакатастрофу літака АН-26 біля Чугуєва на Харківщині, унаслідок якої загинуло 26 військових, завершено. Про це повідомив Офіс генпрокурора в четвер, 6 травня.

В справі підозрюють шістьох осіб – командувача Повітряних сил ЗСУ, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» та, на той час, виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

«Військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна з не передбаченим Керівництвом з льотної експлуатації зльотом з «конвеєра» та щодо порядку здійснення льотної підготовки курсантів», – зазначено в повідомленні.

За даними слідства, військові також неналежно контролювали рівень підготовки пілотів-інструкторів, навчальний процес та дотримання заходів безпеки.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.

У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський.