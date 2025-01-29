Угоду підписали міністри закордонних справ обох країн у Львові

Україна та Іспанія домовилися про співпрацю у галузі загальної середньої освіти, підписавши адміністративну міжнародну угоду про співробітництво. Документ затвердили міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Хосе Мануель Альбарес. Про це повідомили у МОН.

Основна мета угоди – сприяти вивченню іспанської мови та культури в Україні, підтримка міжкультурного діалогу, розвиток співпраці у сфері загальної середньої освіти та підвищення конкурентоспроможності обох країн.

Згідно з угодою, іспанська сторона підтримає українські школи за такими напрямами:

методологічна й навчальна підтримка, доступ до навчальних матеріалів для вивчення іспанської мови та культури;

популяризація іспанської мови та культури;

підготовка вчителів іспанської мови в Україні та проведення для них освітніх заходів;

розвиток партнерства шкіл;

створення можливостей для залучення окремих українських шкіл до мережі білінгвальних секцій Іспанії.

Нагадаємо, на початку 2025 року Україна домовилася про співпрацю у галузі освіти з Болгарією, Бельгією, Австрією, Молдовою та Великою Британією.