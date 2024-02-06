Лише вдруге в історії Берлінале до складу основного журі є українка

Письменниця Оксана Забужко візьме участь у роботі міжнародного журі Берлінського міжнародного кінофестивалю, який відбуватиметься у німецькій столиці з 15 по 25 лютого.

«Директор Берлінале Карло Чатріан прочитав моє есе "Планета Полин", повна назва якого містить ще продовження: "Довженко – Тарковський – фон Трієр, або Про дискурс нового жаху", – і подзвонив із запевненнями, що якраз такого погляду на кіно йому в журі бракує. Тож це запрошення можна вважати найефектнішим відгуком, який я досі отримувала на "Планету Полин" (підсюжету "Довженко – Тарковський – фон Трієр" в Україні за 10 років, на жаль, ніхто не підхопив, і суто по-авторському я не можу не радіти з визнання фахівця, хай і отриманого через німецький переклад)», – написала Забужко на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що на неї чекає «праця 24/7 в морально не конче легких "залаштункових" умовах».

Лише вдруге в історії Берлінале до складу основного журі потрапляє українець чи українка. Вперше це сталося у 2005 році, коли організатори запросили письменника Андрія Куркова.

Нагадаємо, очолить журі нігерійська та американська актриса Лупіта Ніонго, володарка «Оскара» за фільм «12 років рабства». До програми основного конкурсу увійшло 20 фільмів. Журі вручає призи за фільми основного конкурсу, зокрема «Золотого ведмедя» за найкращий фільм.

Нагадаємо також, у програмі Forum покажуть фільм «Редакція» Романа Бондарчука, а також документальну картину Оксани Карпович «Мирні люди». Також у програмі Panorama Dokumente представлять фільм режисерки Світлани Ліщинської A Bit of Stranger («Трохи чужа»).