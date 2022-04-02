Російські загарбницькі війська, які в суботу, 2 квітня, увійшли в Сумську область, блокують два міста, а також проводять рейди серед населення з метою пошуку зброї.

За інформацією Генштабу Збройних сил України, загарбники блокують виїзд з міста Буринь. Там фіксують велике скупчення ворожої військової техніки.

Крім того, загарбники продовжують блокаду Путивля в Конотопському районі. Це місто оточене блокпостами ворога.

Також, за інформацією Генштабу, в селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

Нагадаємо, про початок окупації росіянами центральної частини Сумської області, яка розташована близько до кордону з Росією, увечері 1 квітня повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. 2 квітня він розповів, що в Конотопський район зайшла велика кількість загарбницьких військ, які бояться місцевих жителів і українських воїнів, а тому відкривають хаотичний вогонь.

Загалом Сумщина є однією з найгарячіших точок з першого дня нападу Росії на Україну