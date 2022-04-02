Окупанти бояться місцевих жителів, тому відкривають хаотичний вогонь

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що з Росії на територію області зайшла велика кількість ворожих військ. Перехід військ окупантів відбувся у Конотопському районі.

Як повідомив Живицький у Telegram, існує умовний «коридор», через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію».

Голова Сумської ОВА також розповів, що росіяни «дуже бояться місцевих жителів і наших військових», тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині 1 квітня окупанти обстріляли будинки мирних жителів (один чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення, він госпіталізований), а також цивільну машину з людьми – двох осіб із вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Також 31 березня до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка, 1 квітня чоловік помер.

У Шосткинському районі ввечері 31 березня між Білопіллям та Путивлем російські військові затримали цивільну машину з людьми, у них забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Але після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на 1 квітня їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

У Сумському районі окупанти вели хаотичний вогонь по с. Басівка, пошкоджені нежитлові приміщення.

Голова області закликав мешканців дослухатися до повідомлень влади. Він нагадав, що ще два дні тому оголосили про небезпеку пересування для цивільного населення у Конотопському районі та на півночі Роменського району.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось про те, що росіяни почали окупацію центральної частини Сумської області.