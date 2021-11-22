Росіяни продовжують нарощувати бойову готовність окупаційних військ на тимчасово непідконтрольних частинах території Донецької та Луганської областей. Про це повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин так званих 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ. З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проведення зборів контролюється комісією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Крім того, за наявною інформацією української розвідки, російські окупаційні адміністрації в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом.

У прес-службі також повідомили, що командування ЗС РФ продовжує активну агітацію населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ.

Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх охочих, у тому числі, осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.