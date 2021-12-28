Лідер російських окупантів в Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу у «федеральну власність» Росії Керченського та Феодосійського морських портів, які є державною власністю України. Про це він заявив на конференції 28 грудня, цитує «Радіо Свобода».

Українські порти передають у федеральну власність Росії «для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності і трудового колективі», розповів ватажок окупантів. З його слів, вантажопотік через ці порти начебто має збільшитися.

Росія розпочала незаконно перекидати свої регулярні війська без знаків розрізнення до українського півострова 20 лютого 2014 року . Після мітингів 26 лютого російські окупанти захопили кримський парламент.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

За підрахунками Офісу генпрокурора, загальна сума збитків, які Росія завдала Україні внаслідок незаконної анексії Криму, сягає близько 1 трлн грн. Вона не є фіксованою і зростатиме, поки триває російська агресія проти України.