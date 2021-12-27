Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тис. своїх громадян та створює там плацдарм для впливу в регіоні. Про це заявив сектерар Ради нацбезпеки на оборони України Олексій Данілов із посиланням на дані розвідки, передає «Крым.Реалии».

Зі слів Данілова, Росія намагається зробити в окупованому Криму плацдарм для того, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні.

«Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання. Більше того, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тис. російських громадян», – заявив він.

Водночас, правоохоронці стверджують, що підрахувати демографічний склад населення у Криму складно. Прокуратура АР Крим разом із міжнародними та українськими експертами розробляє методики підрахунку кількості переселених до Криму росіян та тих, хто був змушений покинути півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.