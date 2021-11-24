63-річний соціал-демократ Олаф Шольц походить з західної Німеччини і є юристом за освітою

Соціал-демократична партія Німеччини (SPD), яка набрала найбільше голосів на вересневих виборах до Бундестагу, разом з німецькими «зеленими» та «Вільною демократичною партією» (FDP) у середу, 24 листопада, презентували угоду про створення спільного коаліційного уряду.

Згідно із домовленістю, Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини замінить Олаф Шольц. Саме він 6 грудня має бути обраний главою федерального уряду. Нова коація також також домовились і про розподіл посад в уряду. Зокрема, посаду міністра закордонних справ займе Анналена Бербок від «Зелених».

Коаліційна угода передбачає масове розширення сектору відновлюваної енергетики. Партії розглядають 2030 рік як кінцевий термін для вилучення вугілля, що на вісім років раніше, ніж планувалося раніше.

Крім того, угода щодо нового уряду Німеччини містить також пункт стосовно підтримки рух України до членства в ЄС, а також готовності допомагти Києву у відновленні територіальної цілісності.

Нагадаємо, що 26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори. Згідно з результатами, переможцем виборів стала Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів. Партія чинної канцлерки Ангели Меркель – блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС, нім. CDU/CSU) на чолі з Арміном Лашетом – набрала 24,1%. З них 18,9% здобула ХДС, а 5,2% – ХСС. Остання висуває своїх кандидатів лише у федеральній землі Баварія, однак парламентські фракції цих двох партій діють спільно.

Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали партія «Союз-90 / Зелені» – 14,8% голосів, «Вільна демократична партія» (FDP) – 11,5%, і праворадикальна «Альтернатива для Німеччини» – 10,3%.

Після оприлюднення результатів лідер соціал-демократів Олаф Шольц заявив, що новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Ангели Меркель та Арміна Лашета. Соціал-демократи покликали в коаліцію «Зелених» та «Вільну демократичну партію».

SPD, «зелені» та «вільні демократи» у жовтні почали офіційні перемовини про коаліцію. Однак на початку листопада стало відомо, що коаліційні переговори в Німеччині йдуть повільніше через різні підходи до ведення кліматичної політики, і три сторони сперечаються про те, наскільки далекосяжними мають бути їхні плани.

Хто такий Олаф Шольц

63-річний соціал-демократ Олаф Шольц походить з західної Німеччини і є юристом за освітою. Був активістом молодіжного крила соціал-демократів, у 1980-х роках критикував НАТО та домінування великого бізнесу у ФРН. Він був мером Гамбургу протягом двох термінів. Шольц був одним з найближчих соратників канцлера Герхарда Шрьодера, два роки обіймав посаду генсека СДПН.

З 2018 року він був віце-канцлером Німеччини та міністром фінансів в уряді Ангели Меркель. Виступи Шольца у телевізійних дебатах глядачі визнавали кращими за його суперників.

Втім на компанію Шольца кинула тінь справа відділу фінансової розвідки, яку віднедавна розслідує німецька прокуратура. Річ у тім, що офіс який відповідає за боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму і юридично підпорядковувався Федеральному міністерству фінансів на чолі з Шольцем, звинувачують в неефективності та численних порушеннях законодавства. Комюніке прокуратури з інформацією про розслідування цієї справи з’явилося за декілька тижнів до виборів, а тому в СДПН назвали справу не інакше як «політичною».

Шольц та Україна

На відміну від своїх колег по СДПН Олаф Шольц притримується стриманої, однак досить жорсткої позиції стосовно російського керівництва. Зокрема, він різко критикував Кремль за окупацію Криму, а також за агресію на сході України та в Азовському морі.

Не досить однозначна позиція в нього щодо «Півінічного потоку-2». Хоч Шольц виступив за добудову російського газогону, назвавши його виключно економічним проектом, він також відстоює гарантії безпеки для Києва. Зокрема, після перемоги СДПН на виборах він заявив, Німеччина має подбати про те, щоб Україна й надалі залишилася транзитною державою газу з Росії до ЄС.