Таку пенсію забезпечив багаторічний стаж роботи Меркель в парламенті, кабінеті міністрів та на посту глави німецького уряду

Ангела Меркель після свого відходу з поста канцлера ФРН отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тис. євро. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані Союзу платників податків Німеччини.

Організація пояснила, що таку суму забезпечив багаторічний стаж роботи Ангели Меркель в Бундестазі, а також в кабінеті міністрів і на посту глави уряду. Саме право на пенсію, як і порядок її призначення та розрахунку регулюються в Німеччині законодавчо.

Пенсія за діяльність Меркель в парламенті нараховується відповідно до закону про депутатів парламенту, а за роботу в уряді – за законом про федеральних міністрів. Як приклад, відповідно до одного із параграфів закону про депутатів Бундестагу, вона може отримувати максимальну пенсію в розмірі 65% від зарплати, адже її стаж роботи в парламенті складає 31 рік.

Вона, як і всі інші керівники німецького уряду чи президенти, також має право мати офіс та невеликий штам співробітників: офіс-менеджера, секретаря, двох асистентів та водія.

Ангела Меркель ще у 2018 році заявила, що не переобиратиметься на посаду голови консервативної партії «Християнсько-демократичний союз» та піде у відставку з посади канцлера Німеччини у 2021 році після виборів в Німеччині, які мають пройти вже восени. Цю посаду вона займала впродовж 16 років.