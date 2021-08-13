Ангела Меркель та Володимир Путін

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель за два дні до візиту в Київ відвідає Росію, де зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Про це з посиланням на представника уряду Німеччини в РФ Штеффена Зайберта, пишуть російські ЗМІ.

У Кремлі вже підтвердили майбутню зустріч, зазначивши, що на ній «планується обговорити стан і перспективи розвитку двостороннього співробітництва в різних областях».

Зауважимо, що вже 22 серпня у Меркель заплановано візит до Києва для зустрічі Володимиром Зеленським. Як повідомлялося раніше, на зустрічі планується обговорити гарантії Німеччини після запуску газопроводу «Північний потік – 2», а також війну на Донбасі. Сам зустрівся з Ангелою Меркель в Берліні для обговорення «Північного потоку-2» ще 12 липня. Тоді Володимир Зеленський заявив, що запуск «Північного потоку-2» несе загрозу безпеки в регіоні. А саме питання будівництва газопроводу потрібно розглядати в «нормандському форматі».

До слова, 24 серпня у Києві заплановано проведення першого саміту «Кримської платформи», участь в ньому вже підтвердили майже 40 країн. Водночас чи буде на ньому присутньою німецька канцлерка – наразі невідомо.

Візити Меркель до Росії та в Україну відбудуться перед запланованими на вересень парламентськими виборами в Німеччині. Меркель ще раніше заявляла, що після них вона має намір подати у відставку з поста канцлера, який займає з листопада 2005 року.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву з обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашому матеріалі.