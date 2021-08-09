Зеленський та Мерекель обговорюватимуть питання в газовій сфері, а також війну на Донбасі

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір відвідати Київ із візитом 22 серпня, де зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорюватимуть питання безпеки, відносин між Німеччиною та Україною та інші теми, повідомляє прес-секретар президента України Сергій Никифоров в понеділок, 9 серпня.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі LIGA.net уточнив, що візит готується на робочому рівні. Зеленський та Меркель обговорять питання в газовій сфері, а також війну на Донбасі.

«Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки в ширшому сенсі, в тому числі і в газовій сфері», – сказав він в коментарі журналістам.

Володимир Зеленський зустрівся із Ангелою Меркель в Берліні для обговорення «Північного потоку-2» ще 12 липня. Він заявив, що запуск «Північного потоку-2» несе загрозу безпеки в регіоні. А саме питання будівництва газопроводу потрібно розглядати в «нормандському форматі».

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

США та Німеччина офіційно домовилися про добудову «Північний потік-2» 21 липня. Вони опублікували спільну заяву із обіцянками Україні взамін на завершення будівництва російського газопроводу. Сам Джо Байден визнав, що будівництво газогону наразі майже завершене, тому зупинити його уже не вдасться.

Про що домовилися Вашингтон та Берлін, що вони обіцяють Києву взамін на завершення будівництва «Північного потоку-2» та чому цю угоду розкритикували Україна та Польща – читайте в нашом матеріалі.