За словами Шольца, поки Росія продовжує війну, поточна ситуація не зміниться

Для початку мирних переговорів з Росією, вона повинна вивести свої війська з України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише «Європейська правда».

Під час прес-конференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою у вівторок, 31 січня, Шольц заявив, що жодного укладеного миру з Росією не може бути за спиною українців.

Німецький канцлер додав, що із президентом Бразилії у нього існує чітка спільна позиція: «Ми обидва засуджуємо російське вторгнення».

Раніше Шольц заявив, що має намір продовжити зусилля щодо припинення війни проти України у прямих переговорах з російським президентом Владіміром Путіним.

За словами Шольца, поки Росія продовжує війну з агресією, що не послаблюється, поточна ситуація не зміниться.

Нагадаємо, раніше Щольц пообіцяв «зробити все», щоб НАТО не вступило у війну проти Росії

За словами Олафа Шольца, громадяни Німеччини, коли дивляться новини, «сподіваються, що їхній канцлер зберігатиме самоконтроль»