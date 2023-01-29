Шольц наголосив, що ніхто не вказуватиме Україні, які у неї цілі у війні

НАТО в жодному випадку не братиме участі у війні Росії проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю Tagesspiegel.

За словами Шольца, він має «зробити все щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО».

«Канцлер Німеччини, який серйозно ставиться до своєї присяги, має зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО... Між НАТО та Росією немає війни. Ми не допустимо такої ескалації», – сказав Олаф Шольц.

Канцлер пояснив, що нібито громадяни Німеччини, коли дивляться новини, «сподіваються, що їхній канцлер зберігатиме самоконтроль». Проте Шольц наголосив, що ніхто не вказуватиме Україні, які у неї цілі у війні.

«Будь-хто, хто хоче підтримати Україну в захисті її цілісності та суверенітету, повинен залишатися послідовним... Ми не будемо діяти поверх голів українців. Ми заздалегідь домовилися про це. Зеленський неодноразово підкреслював свою готовність до миру і в листопаді представив мирний план. Путін повинен вивести війська з України і покласти край цій жахливій, безглуздій війні», – додав Шольц.

До слова, очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Північноатлантичний альянс підготувався до можливого прямого військового зіткнення з Росією.