Північноатлантичний альянс (НАТО) підготувався до можливого прямого військового зіткнення з Росією. Про це в інтерв’ю португальському виданню RTP заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

«Роб Бауер запевняє, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу», – повідомляє видання.

За його словами, під час саміту в Мадриді у 2022 році у відповідь на дії Росії Альянс вирішив створити чотири додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

«Це важливий сигнал Росії… Що ми готові, якщо у них з’явиться думка прийти до НАТО. І це червона лінія. Якщо є якась червона лінія – це перетин росіянами кордону нашої території», – сказав Роб Бауер.

Він додав, що цивільне промислове виробництво країн НАТО має переорієнтуватися на військову галузь. Роб Бауер також вважає, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, оскільки Москва прагне відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

Нагадаємо, раніше Роб Бауер заявив, що Росія залишиться загрозою для НАТО, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні.