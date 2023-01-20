Росія залишиться загрозою для країн НАТО, навіть якщо її війська зазнають поразки в Україні. Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє «Європейська правда».

«Хай яким буде результат війни, росіяни, швидше за все, матимуть подібні амбіції... тому загроза не зникає», – сказав адмірал журналістам у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

За його словами, попри те, що російські війська, техніка й боєприпаси виснажені війною, країни НАТО очікують, що Москва намагатиметься відновити та навіть посилити свій військовий потенціал.

«Загальне переконання полягає в тому, що росіяни відновлять те, що вони мали, вони також зроблять висновки з цього конфлікту і намагатимуться поліпшити те, що вони мали. І це, найімовірніше, в майбутньому впливатиме на наші плани», – сказав очільник Військового комітету НАТО.

За словами Бауера, НАТО потрібен час, щоб оцінити, скільки часу буде потрібно Росії для відновлення і вдосконалення своїх збройних сил.

До слова, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна перебуває у «вирішальній фазі», однак це не означає, що ця фаза завершальна.