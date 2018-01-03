Олег Синютка розкритикував звільнення Ярослава Жукровського

Голова Львівської ОДА Олег Синютка розкритикував обставини звільнення керівника головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослава Жукровського, а також підтримав його намір оскаржити це звільнення у суді.

«В будь-якому разі, за формою це (звільнення Жукровського) зроблено абсолютно неправильно. Тим паче, знаючи керівника обласної юстиції, він є людиною, яка не тримається за посаду, а людиною, яка, навпаки, хотіла в обласній юстиції здійснити позитивні зрушення. Більше того, хочу сказати, я не маю жодних підстав сумніватися у тому, що це є принципова і чесна людина, яка принципово боролася проти корупції і проти хабарництва», – заявив Олег Синютка 3 січня у коментарі ІА ZIK.

Голова ЛОДА також назвав «абсолютно правильним і виваженим» намір Ярослава Жукровського оскаржити своє звільнення у суді.

Нагадаємо, що про звільнення Ярослава Жукровського з посади начальника головного територіального управління юстиції у Львівській області стало відомо напередодні Нового року. 2 січня на спеціально скликаному брифінгу перед будівлею відомства Ярослав Жукровський заявив, що оскаржить звільнення у суді. Того ж дня на офіційному сайті Мін’юсту з’явилось повідомлення, у якому звільнення Жукровського пояснювалось перевищенням службовим повноважень – зокрема, тим що він заборонив своїм підлеглим доступ до держреєстрів без його відома. Сам Жукровський пояснював таке рішення тим, що воно унеможливило використання держреєстрів з корупційною метою.

Варто зауважити, що на знак протесту проти звільнення Жукровського з головного територіального управління юстиції у Львівській області звільнились також близько 10 керівників відділів. Це перший випадок в історії цього відомства.