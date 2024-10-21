Генерал-майор Олег Гуляк став гендиректором «Укроборонпрому»

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила 52-річного генерал-майора Олега Гуляка на посаду генерального директора. Керівника товариства обирали на конкурсній основі. Про це повідомили у пресслужбі «Укроборонпрому».

Зазначається, що на посаду претендувало понад 20 кандидатів. Їхнім пошуком та оцінкою займалось представництво Odgers Berndtson – міжнародна компанія, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

До фінального етапу конкурсу потрапили три претенденти. З ними наглядова рада разом з представниками посольств США, Великої Британії та Німеччини провела фінальну співбесіду та визначилися з кандидатурою.

«Для нас вкрай важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ. Це – професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити гендиректором товариства Олега Гуляка», – зазначив голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія.

Олег Гуляк замінив на посаді Германа Сметаніна, якого 5 вересня Верховна Рада призначила міністром стратегічних галузей та промисловості.

Що відомом про Олега Гуляка

Олег Гуляк народився 8 січня 1972 року у місті Новий Буг Миколаївської області. Протягом 2012-2021 років очолював Військову академію в Одесі. У 2017-2018 роках виконував обов’язки заступника командувача силами Антитерористичної операції (АТО). З серпня 2021 року до лютого 2024 року обіймав посаду командувача Сил логістики ЗСУ.

З липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва «Укроборонпрому». Після того як Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей та промисловості, Олега Гуляка призначили виконувачем обов’язків гендиректора «Укроборонпрому».