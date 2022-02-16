Музиканти Олександр Положинський і Тарас Тополя підписали контракти із ЗСУ

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя і колишній лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський підписали контракт із ЗСУ. Про це музиканти повідомили на своїх сторінках у Facebook.

За словами Положинського, він мав підписати контракт набагато раніше, але захворів, тому цей крок відкладався. У коментарях до своєї публікації він уточнив, що йдеться про вступ до територіальної оборони.

Разом із Тарасом Тополею до лав територіальної оборони вступили і «Антитіла» у повному складі. Співак закликав українців ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.

«Наша "паніка" виглядає так – "Антитіла" ухвалили рішення приєднатись до Територіальної оборони ЗС України. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну», – повідомив Тарас Тополя.

Він також повідомив, що у спільному проекті з Міністерством оборони України покроково покаже шлях від рішення вступити у лави тероборони до першого тренування на полігоні.

Нагадаємо, що Верховна Рада ще в липні схвалила створення Сил територіальної оборони та збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 11 тисяч людей. Передбачається, що 10 тисяч із них будуть у складі тероборони, а тисяча – у складі руху опору.

Детальніше про національний спротив, територіальну оборону та рух опору читайте в матеріалі ZAXID.NET «Узаконене підпілля».