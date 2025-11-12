Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Олександр Свіщов, відомий не лише як очільник Федерації водного поло України, але і як один із топ-10 інвесторів Західної України (3 місце рейтингу) та засновник спортивно-розважального комплексу LEOLAND, очолив протест проти аморального рішення World Aquatics. Він різко засудив допуск російських та білоруських спортсменів до змагань з водного поло, назвавши це «легалізацією агресії».

«Цинічне зневажання»: Реакція Свіщова на допуск РФ

Всесвітня федерація водних видів спорту скасувала заборону, що діяла від початку повномасштабного вторгнення. Тепер «нейтральні» атлети зможуть виступати навіть у командних дисциплінах та боротися за олімпійські ліцензії.

«Це не просто удар по принципах справедливості та спортивної етики – це цинічне зневажання здорового глузду і пам’яті жертв війни», – заявив Олександр Свіщов.

Ціна війни: Зруйнована інфраструктура та загиблі спортсмени

Як людина, що активно розвиває спортивну інфраструктуру в Україні, Олександр Свіщов особливо гостро відреагував на нехтування руйнуваннями, завданими агресором: «Був зруйнований басейн Маріуполя, пошкоджені басейни Києва та Харкова. Загинули українські ватерполісти». Очільник ФВПУ підкреслив, що «фальшива “нейтральність” не має нічого спільного з реальністю».

Боротьба за справедливість: Заклик до єднання

Олександр Свіщов закликав НОК України, національні федерації та спортсменів виступити єдиним фронтом проти «ганебного кроку». Федерація водного поло України, за його підписом, готує офіційні листи до міжнародних інстанцій з вимогою перегляду рішення. Свою позицію Свіщов послідовно відстоював ще з 2022 року, щойно з'явилися перші спроби повернути росіян у міжнародний спорт.

Олександр Юрійович Свіщов своє боротьбою за справедливість та спортивну етику підтверджує свій статус людини, що робить вагомий внесок в стійкість країни. Діяльність Олександра Свіщова є прикладом того, як спорт, бізнес та громадська робота можуть бути потужним інструментом для розбудови України.

Як повідомлялося, львівські бізнесмени Григорій Козловський та Олександр Свіщов потрапили у рейтинг топ-10 бізнесменів-інвесторів Західної України. Увійшовши до трійки лідерів рейтингу топ-інвесторів Західної України, Олександр Свіщов та Григорій Козловський довели, що їхній головний капітал – це віра в молоде покоління та розбудова сучасної спортивної інфраструктури. Їхня діяльність є яскравим прикладом того, як інвестиції у спорт та виробництво стають фундаментом для майбутнього України.

У 2024-му Засновник ФК «Рух» Григорій Козловський і президент Федерації водного поло України, український бізнесмен, меценат Олександр Свіщов переказали 2 мільйони гривень у БО "БФ «Незламні» для протезування українських захисників. «Ми знаємо, що поки військові нас боронять від ворога – ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся. Ми раді, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх. Тому долучаємось до цієї ініціативи та передаємо БО "БФ "Незламні" кошти на купівлю компонентів, що забезпечать виготовлення якісних та ефективних протезів для наших військових. Дякуємо усім ЗАХИСНИКАМ та віримо – ПЕРЕМОГА БУДЕ. Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив меценат та бізнесмен Григорій Петрович Козловський.

«Сьогодні дуже важливо створити нашим захисникам і захисницям найкращі умови для відновлення. Для тих, хто втратив кінцівки, воно можливе лише за наявності якісних функціональних протезів. Тому ми долучаємось до цієї ініціативи та передаємо в Unbroken кошти на купівлю компонентів, для виготовлення якісних та ефективних протезів для наших військових», – зазначив Олександр Свіщов.