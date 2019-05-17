Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

Політик перебував на посаді з січня 2015 року

СуспільствоАндрій Стець, 17 травня4781

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Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку
фото РНБО
Олександр Турчинов пов'язав своє звільнення із завершенням каденції Петра Порошенка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов подав заяву про відставку. Про це повідомили у прес-службі РНБО в п'ятницю, 17 травня.

Турчинов вказав, що пов’язує таке рішення з припиненням повноважень чинного президента Петра Порошенка.

«Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну», – зазначив секретар РНБО.

Зазначимо, що політик перебував на посаді секретаря РНБО України з січня 2015 року.

У прес-службі РНБО зазначають, що за цей період були зроблені суттєві кроки по зміцненню оборони та безпеки країни.

До слова, декілька годин тому міністр закордонних справ України Павло Клімкін подав у відставку. Він також повідомив про намір стати депутатом Верховної Ради.

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