Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подав у відставку

Павло Клімкін 20 травня попросить Верховну Раду відправити його у відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку. Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Клімкін зазначив, що 20 травня направить заяву до Верховної Ради і вже нового президента Володимира Зеленського.

«Я вважаю, що так правильно. Правильно по-людськи. Правильно з точки зору нормальної політичної культури, оскільки, врешті-решт, нам вона потрібна», – сказав міністр.

Він стверджує, що заздалегідь попередив про своє рішення новообранного президента Володимира Зеленського , і готовий допомагати йому.

«У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії», – пояснив Клімкін.

Міністр також заявив, що збирається балотуватись до Верховної Ради.

«У мене є дуже багато різних ідей, я сподіваюся їх реалізувати, тому я іду вперед, іду в політику. Іду до Верховної Ради України, звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення, як іти далі», – розповів міністр.

Додаткових подробиць про майбутнє своєї політичної кар'єри він не розповів, зазначивши, що «все інше – потім».

Нагадаємо, 19 червня 2014 року Верховна Рада призначила Павла Клімкіна міністром закордонних справ. Він обіймав цю посаду в першому та другому урядах Арсенія Яценюка і в уряді Володимира Гройсмана.

Загалом Павло Клімкін працював у Міністерстві закордонних справ України з 1993 року на посадах аташе, третього, другого секретаря департаменту військового контролю і роззброєння.

У 2004-2008 роках був радником-посланником посольства України у Великій Британії. З березня 2008 по квітень 2010 – директором департаменту Європейського Союзу МЗС України. З квітня 2010 по 29 квітня 2011 року – заступником міністра закордонних справ України. З 29 квітня 2011 року по 22 червня 2012 року – заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату. З 22 червня 2012 року Клімкін обіймав посаду посла України в Німеччині.

Нагадаємо, міністр закордонних справ підпорядковується безпосередньо президенту України з питань, що належать до конституційних повноважень президента України.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 квітня 2019 року пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський. Його інавгурація відбудеться 20 травня.