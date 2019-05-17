Порошенко звільнив заступника голови своєї адміністрації Костянтина Єлісєєва

Костянтин Єлісєєв до призначення в АП представляв Україну в Євросоюзі

Президент України Петро Порошенко звільнив дипломата Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента.

«Звільнити Єлісєєва Костянтина Петровича з посади Заступника глави адміністрації президента України», – сказано в президентському указі від 16 травня.

Костянтин Єлісєєв у період з 29 червня 2010 до 15 липня 2015 працював представником України при Європейському Союзі. З 2007 по 2010 роки обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. На посаді заступника голови Адміністрації президента працював з 15 липня 2015 року.

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова, який курував судову реформу.

Також після того, як Верховна Рада призначила інавгурацію нового президента на 20 травня, депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко звільнилася з посади уповноваженого президента з врегулювання ситуації на Донбасі.