Данілов нагадав, що США були одними з гарантів незалежності та територіальної цілісності України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на скандальну заяву 44-го президента США Барака Обами, який заявив в інтерв'ю CNN, що дев’ять років тому «Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні», а «збройного вторгнення в Крим не було».

Данілов в ефірі телемарафону 23 червня, зазначив, що заяви Обами не відповідають дійсності, а російський диктатор неодноразово доводив, що захопив українські території саме військовим шляхом. Він також нагадав, що США були одними з гарантів незалежності та територіальної цілісності України.

За словами секретаря РНБО, у 2014 році «у деяких представників України не було сміливості почати збройний опір», і іноземні партнери «зробили висновок, що, якщо ви не захищаєте [свою територію], вам ніхто допомагати не буде».

«На думку Обами, це був такий "дружній крок". Може, вони зараз і визнають, що Земля пласка, а не іншої форми. Так можна далеко зайти», – додав Данілов.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що після слів Обами «не варто дивуватися» повномасштабній російській агресії в Європі та війні, яка забирає сотні тисяч життів, а також тому, що міжнародного права практично не існує, міжнародні організації дозволяють агресору пропагувати війну на своїх майданчиках, а бізнес не хоче йти з Росії.

«Сучасний російський авторитарний (нацистський) режим є нахабним відображенням специфічної довоєнної „західної політики“. Може, час почати визнавати критичні помилки, а не вигадувати нові виправдання?» – додав він.

Нагадаємо, колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму, заявив, що «збройного вторгнення в Крим не було», пояснюючи відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з повномасштабним вторгенням 2022 року.