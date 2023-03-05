Зараз у Паскевичів вісім вихованців та п’ять біологічних синів

Перша леді України та команда Фундації Олени Зеленської відвідали дитячий будинок сімейного типу родини Паскевичів на Львівщині, а також передали родині гуманітарну допомогу.

Як повідомила прес-служба ЛОВА, Фундація опікується такими дитячими будинками по всій Україні. Команда безпосередньо комунікує із сім'ями, а тому розуміє їхні потреби та надає адресну допомогу за конкретними запитами.

«Ці діти колись уже втрачали родину й безпеку та віднайшли їх із прийомними батьками. І тепер через війну їхнє дитинство знову під загрозою. Дітям потрібен дім. А батькам – можливість захистити свої надзвичайні сім’ї. Людей, які стільки допомагають самі, ми просто зобов’язані підтримувати», – наголосила Олена Зеленська.

Історія цього дитячого будинку сімейного типу почалась у 2012 році. Відтоді батьки Оксана та В’ячеслав виховали десять дітей. Зараз у Паскевичів вісім вихованців та п’ять біологічних синів.

До повномасштабного вторгнення сім'я жила неподалік Кривого Рогу. Там у Паскевичів був затишний будинок, велике господарство та власна сироварня. У березні родина була вимушена залишити своє звичне життя та переїхати на Львівщину. Зараз Паскевичі живуть в орендованому будинку. Попри це батьки намагаються забезпечити якомога повніше дитинство для своїх дітей. Щоб допомогти їм, Фундація Олени Зеленської передала найнеобхідніші в побуті речі.