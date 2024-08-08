Коли і де виступатимуть українці на Олімпіаді-2024: повний розклад на 9 серпня
Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 9 серпня українці змагатимуться за у боротьбі, брейкінгу, стрибках у воду, веслувальному спринті, сучасному п’ятиборстві та синхронному плаванні).
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 9 серпня:
- 11:00 – стрибки у воду (вишка, 10 м, попередній раунд, чоловіки; Олексій Середа)
- 11:30 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, півфінали, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 12:00 – боротьба (вільна, 62 кг, 1/8 фіналу, жінки; Орхон Пуревдорж (Монголія) – Ірина Коляденко)
- 12:00 – боротьба (вільна, 125 кг, 1/8 фіналу, чоловіки; Олександр Хоцянівський – Гено Петріашвілі (Грузія))
- 13:40 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
- 15:30 – художня гімнастика (особисте багатоборство; Таїсія Онофрійчук)
- 17:31 – брейкінг (груповий етап, жінки; Аюмі (Японія) – Анна Stefani Пономаренко)
- 17:37 – брейкінг (груповий етап, жінки; Катерина Kate Павленко – Шарлота (Франція))
- 18:21 – брейкінг (груповий етап, жінки; Аюмі (Японія) – Катерина Kate Павленко)
- 18:27 – брейкінг (груповий етап, жінки; Шарлота (Франція) – Анна Stefani Пономаренко)
- 19:15 – брейкінг (груповий етап, жінки; Катерина Kate Павленко – Анна Stefani Пономаренко)
- 18:40 – сучасне п’ятиборство (фехтування, особистий залік, півфінали, чоловіки; Олександр Товкай – Владислав Чекан)
- 20:30 – артистичне плавання (дуети, технічна програма; Марина і Владислава Алексієві)
- 21:00 – брейкінг (жінки, чвертьфінал; потенційно Анна Stefani Пономаренко, Катерина Kate Павленко)
- 21:47 – брейкінг (жінки, півфінал; потенційно Анна Stefani Пономаренко, Катерина Kate Павленко)
- 22:15 – брейкінг (жінки; потенційно Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.