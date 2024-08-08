Олексій Середа змагатиметься у стрибках у воду

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 9 серпня українці змагатимуться за у боротьбі, брейкінгу, стрибках у воду, веслувальному спринті, сучасному п’ятиборстві та синхронному плаванні).

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 9 серпня:

11:00 – стрибки у воду (вишка, 10 м, попередній раунд, чоловіки; Олексій Середа)

11:30 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, півфінали, жінки; Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

12:00 – боротьба (вільна, 62 кг, 1/8 фіналу, жінки; Орхон Пуревдорж (Монголія) – Ірина Коляденко)

12:00 – боротьба (вільна, 125 кг, 1/8 фіналу, чоловіки; Олександр Хоцянівський – Гено Петріашвілі (Грузія))

13:40 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)

15:30 – художня гімнастика (особисте багатоборство; Таїсія Онофрійчук)

17:31 – брейкінг (груповий етап, жінки; Аюмі (Японія) – Анна Stefani Пономаренко)

17:37 – брейкінг (груповий етап, жінки; Катерина Kate Павленко – Шарлота (Франція))

18:21 – брейкінг (груповий етап, жінки; Аюмі (Японія) – Катерина Kate Павленко)

18:27 – брейкінг (груповий етап, жінки; Шарлота (Франція) – Анна Stefani Пономаренко)

19:15 – брейкінг (груповий етап, жінки; Катерина Kate Павленко – Анна Stefani Пономаренко)

18:40 – сучасне п’ятиборство (фехтування, особистий залік, півфінали, чоловіки; Олександр Товкай – Владислав Чекан)

20:30 – артистичне плавання (дуети, технічна програма; Марина і Владислава Алексієві)

21:00 – брейкінг (жінки, чвертьфінал; потенційно Анна Stefani Пономаренко, Катерина Kate Павленко)

21:47 – брейкінг (жінки, півфінал; потенційно Анна Stefani Пономаренко, Катерина Kate Павленко)

22:15 – брейкінг (жінки; потенційно Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).