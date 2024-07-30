Гімнасти Олег Верняєв (на фото) та Ілля Ковтун позмагаються в осоьистому багатоборстві

У середу, 31 липня, на Олімпіаді-2024 спортсмени мають змагатися за 17 комплектів медалей – у тріатлоні, синхронних стрибках у воду, командному фехтуванні, спортивній гімнастиці, веслуванні, BMX, дзюдо, стрільбі та плаванні. На 4 комплекти медалей претендуватимуть і українські спортсмени.

Детальний розклад медальних змагань на 31 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань на 30 липня, фінали:

9:00 – тріатлон (жінки)

11:45 – тріатлон (чоловіки)

12:00 – синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка; Ксенія Байло та Софія Лискун)

13:02 – академічне веслування (чоловіки, парні четвірки)

13:14 – академічне веслування (жінки, парні четвірки; Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова)

14:10 – BMX-фрістайл (жінки)

15:44 – BMX-фрістайл (чоловіки)

16:30 – стендова стрільба (трап, жінки)

17:00 – дзюдо (жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг)

18:25 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)

18:30 – спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки; Ілля Ковтун, Олег Верняєв)

20:30 – фехтування (індивідуальна шабля, чоловіки)

21:30 – плавання (100 м вільним стилем, жінки)

21:37 – плавання (200 м батерфляєм, чоловіки)

22:13 – плавання (1500 м вільним стилем, жінки)

23:31 – плавання (200 м брасом, чоловіки)

23:39 – плавання (100 м вільним стилем, чоловіки)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).