Розклад Олімпіади-2024 у Парижі: які медалі будуть розігрувати 31 липня
У середу, 31 липня, на Олімпіаді-2024 спортсмени мають змагатися за 17 комплектів медалей – у тріатлоні, синхронних стрибках у воду, командному фехтуванні, спортивній гімнастиці, веслуванні, BMX, дзюдо, стрільбі та плаванні. На 4 комплекти медалей претендуватимуть і українські спортсмени.
Детальний розклад медальних змагань на 31 липня – читайте на ZAXID.NET. Фінали, у яких виступатимуть або можуть виступати українські спортсмени, виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань на 30 липня, фінали:
- 9:00 – тріатлон (жінки)
- 11:45 – тріатлон (чоловіки)
- 12:00 – синхронні стрибки у воду (жінки, 10-метрова вишка; Ксенія Байло та Софія Лискун)
- 13:02 – академічне веслування (чоловіки, парні четвірки)
- 13:14 – академічне веслування (жінки, парні четвірки; Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова)
- 14:10 – BMX-фрістайл (жінки)
- 15:44 – BMX-фрістайл (чоловіки)
- 16:30 – стендова стрільба (трап, жінки)
- 17:00 – дзюдо (жінки до 70 кг, чоловіки до 90 кг)
- 18:25 – веслувальний слалом (каное-одиночки, жінки; потенційно Вікторія Ус)
- 18:30 – спортивна гімнастика (особисте багатоборство, чоловіки; Ілля Ковтун, Олег Верняєв)
- 20:30 – фехтування (індивідуальна шабля, чоловіки)
- 21:30 – плавання (100 м вільним стилем, жінки)
- 21:37 – плавання (200 м батерфляєм, чоловіки)
- 22:13 – плавання (1500 м вільним стилем, жінки)
- 23:31 – плавання (200 м брасом, чоловіки)
- 23:39 – плавання (100 м вільним стилем, чоловіки)
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).