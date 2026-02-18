Богдан Борковський не зумів допомогти збірній України з біатлону

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився одинадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно у біатлоні, лижному двоборстві, ковзанярському спорті, лижній акробатиці, бобслеї і фристайлі. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 17 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У лижному двоборстві в стрибках з великого трампліна переміг норвежець Єнс Лурос Офтебро, який випередив австрійця Йоханнеса Лампартера та фіна Ілкку Херолу. Для Офтебро це друге золото на нинішній Олімпіаді та сумарно третє в кар'єрі. Лампартер завоював друге срібло.

Збірну України в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець, які посіли 30-те та 31-ше місця відповідно.

У чоловічій біатлонній естафеті вперше в історії золото здобула збірна Франції. Срібло у Норвегії, а бронзові нагороди виборола Швеція. Україна, яку представляли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк, провела найгіршу естафету з 1998 року на Олімпійських іграх і фінішувала 16-ю.

Золото у чоловічій командній гонці переслідування (ковзанярський спорт) здобула збірна Італії. Срібними призерами стали США, а бронща у доробку Китаю. У жінок олімпійськими чемпіонками стали представниці Канади. Далі розмістились Нідерланди і Японія. Україна в цій олімпійській дисципліні представлена не була.

Норвежець Тормод Фростад зумів випередити американця Мака Форханда і стати олімпійським чемпіоному бігейрі (фристайл). Бронзову медаль виборов представник Австрії Матей Свансер.

Змагання бобслеїстів у двійках перетворилося на закритий чемпіонат Німеччини. Олімпійськими чемпіонами стали Йоганнес Лохнер та Георг Флейшгауер, срібло у доробку Франческо Фрідріха та Александра Шуллера, бронза – у Адама Аммура та Александра Шаллера.

Змагання в лижній акробатиці через сильний снігопад було перенесено. У середу, 18 лютого, визначаться медалістки у жінок, а наступного дня, 19 лютого, змагатимуться чоловіки. Україну в лижній акробатиці представлять вісім спортсменів: Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович, Діана Яблонська, Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Дмитро Котовський.

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, американці треті.

Медальний залік Олімпіади станом на 17 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 14 7 10 31 2 Італія 9 4 11 24 3 США 6 10 5 21 4 Нідерланди 6 6 1 13 5 Німеччина 5 8 7 20 6 Австрія 5 8 4 17 7 Франція 5 7 4 16 8 Швеція 5 5 2 12 9 Швейцарія 5 2 3 10 10 Японія 4 5 10 19 11 Австралія 3 1 1 5 12 Великобританія 3 0 0 3 13 Канада 2 4 5 11 14 Чехія 2 2 0 4 15 Словенія 2 1 1 4 16 Південна Корея 1 2 3 6 17 Бразилія 1 0 0 1 17 Казахстан 1 0 0 1 17 Кенія 1 0 0 1 20 Китай 0 3 3 6 21 Польща 0 3 1 4 22 Латвія 0 1 1 2 22 Нова Зеландія 0 1 1 2 24 Грузія 0 1 0 1 25 Фінляндія 0 0 4 4 26 Болгарія 0 0 2 2 27 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).