Владислав Гераскевич не зміг виступити на зимовій Олімпіаді-2026

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов вирішив долучитися до фінансової підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на Олімпійських іграх через «шолом пам'яті».

За повідомленням пресслужби донеччан, спортсмен та його тренерський штаб отримають від власника «помаранчево-чорних» суму, що дорівнює майже двом олімпійським золотим медалям – 10 млн гривень.

«Влада Гераскевича позбавили можливості боротися за перемогу на Олімпійських іграх, проте до України він повертається справжнім переможцем. Повага та гордість, які він заслужив своїм вчинком серед українців, – це найвища нагорода. Водночас я хочу, щоб у нього було достатньо енергії та ресурсів для продовження спортивної кар'єри, а також боротьби за правду, свободу та збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну», – заявив Ахметов.

Відповідне ршення було ухвалене 17 лютого після зустрічі представників «Фонду Ріната Ахметова» з українським олімпійцем. Фінансування буде перераховане на рахунок БО «Благодійний фонд Гераскевича».

Нагадаємо, МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх у шоломі із зображенням загиблих внаслідок агресії РФ українських спортсменів. Скелетоніст проігнорував рішення чиновників, вийшов на тренування у «шоломі пам'яті» і був дискваліфікований. Владислав спробував оскаржити відсторонення з Олімпіади-2026 у CAS, але Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив позов Гераскевича проти МОК та IBSF.

Тримати руку на пульсі спортивних новин – дуже легко. З цим може допомогти betking. На платформі розміщена інформація про команди та турніри, тож можна завжди залишатись в курсі подій.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Першим до підтримки українського скелетоніста долучився бізнесмен Олег Гороховський (власник Monobank), який надав Владиславу грошову премію в розмірі 1 мільйона гривень та закликав інші українські компанії доєднатися до цієї справи. Незабаром до цього заклику доєдналася криптобіржа WhiteBit – Владиславу було виписано WB Check на 500 WBT, що складає 1 088 000 гривень.

Платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ», телеканал «1+1 Україна» та продуктова IT-компанія OBRIO теж долучились до заклику – кожен з них передав по 500 тисяч гривень. Крім того, ще 500 тисяч українці зібрали на банці, яку створив Гороховський.