Дарина Чалик на фініші зуміла відіграти одну позицію

На Олімпійських іграх в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо закінчився дванадцятий змагальний день, в якому медалі було розіграно у біатлоні, лижних акробатиці та перегонах, слаломі, сноуборді та шорт-треку. Українські спортсмени надалі залишаються без нагород. Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 17 лютого та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.

У жіночій естафеті в біатлоні золото завоювала збірна Франції. Другою фінішувала Швеція, а замкнула трійку призерів Норвегія. Україну в естафеті представляли Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. На жаль, замахнутись на медаль дівчатам не вдалось – вони завершили змагання дев’ятими.

Українські лижниці Анастасія Нікон та Софія Шкатула не зуміли пробитися у фінал командного спринту вільним стилем, фінішувавши 20-ми з 26-ти команда (у фінал проходять 15 найкращих). Золото виграли шведські лижниці Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст, срібло у швейцарського дуету Надя Келін/Надін Фендріх, а бронза у німецької пари Лаура Гіммлер/Колетта Ридцек. До слова, для Сундлінг це друге олімпійське золото в кар'єрі (4 роки тому в Пекіні вона перемогла в особистому спринті). Дальквіст стала олімпійською чемпіонкою вперше.

Олімпійськими чемпіонами у командному спринті вільним стилем стали норвезькі лижники Айнар Хедегарт та Йоганнес Клебо. Для Клебо це п'яте золото з п'яти можливих на нинішній Олімпіаді та сумарно ювілейне, десяте в кар'єрі. Його партнер завоював своє друге золото – раніше він переміг у естафеті. Другу сходинку посіли американці Бен Огден/Гас Шумахер, а третю – італійці Елія Барп/Федеріко Пеллегріно.

Участь у командному спринті брали й українські лижники Дмитро Драгун і Олександр Лісогор. Вони зупинилися на стадії кваліфікації, де показали 23-й результат із 27 команд. У фінал відбиралися 15 кращих дуетів.

У змаганнях зі сноубордингу серед чоловіків у дисципліні слоупстайл перемогу святкував китаєць Су Їмін, якому сьогодні виповнилось 22 роки (раніше він став другим у біг-ейрі). Другий результат показав представник Японії Тайга Хасегава, а топ-3 замкнув американець Джейк Кантер. Українські спортсмени участі у цьому виді програми не брали.

У жінок найсильнішою стала 19-річна представниця Японії Марі Фукада. Срібна нагорода дісталася сноубордистці з Нової Зеландії Зої Садовскі-Синнотт, а бронзу взяла ще одна японка Кокомо Мурасе.

У лижній акторабиці серед жінок золоту медаль виборола представниця Китаю Сюй Ментао. Срібною призеркою стала 35-річна австралійка Деніелл Скотт, а бронзу взяла ще одна китаянка Шао Ці. На жаль, українки не змогли кваліфікуватись у фінал. Найкращою стала Ангеліна Брикіна (13 місце). Діана Яблонська, Неллі Попович та Оксана Яцюк посіли 18-те, 19-те та 20-те місця відповідно.

Золоту медаль у гірськолижному слаломі завоювала американка Мікаела Шиффрін. Вона випередила швейцарку Каміль Раст і шведку Анну Свенн-Ларссон. Для найтитулованішою слаломістки всіх часів це третє олімпійське золото в кар'єрі – в 2014-му в Сочі вона виграла слалом, а у 2018-му в Пхенчхані – гігант. Українка Анастасія Шепіленко зійшла з дистанції вже у першій спробі.

У жіночій естафеті на дистанції у 3000 метрів (ковзанярський спорт) олімпійськими чемпіонами стали представниці Південної Кореї, які на останніх колах випередили представниць Італії. Замкнула трійку призерів збірна Канади.

Український ковзаняр Олег Гандей, який виступав із ушкодженням, якого зазнав під час падіння у кваліфікації, не зміг вийти у півфінал забігу на 500 метрів у шорт-треку. Свій чвертьфінальний забіг українець закінчив четвертим, показавши час 41,164 сек. Золото ж завоював канадієць Стівен Дюбуа. Другу та третю сходинки розділили нідерландці Мелле Ван'т Ваут та Єнс Ван'т Ваут.

У чоловічому хокеї визначились всі півфіналісти. Словаччина розбила Німеччину (6:2), Канада завдяки овертайму дотислав Чехію (4:3), Фінляндія оформила камбек зі Швейцарією (3:2), відігравшись після 0:2), а США в овертаймі перемогли Швецію (2:1).

Медальний залік продовжує впевнено очолювати збірна Норвегії. Італійці йдуть другими, американці треті.

Медальний залік Олімпіади станом на 18 лютого

№ Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Норвегія 15 8 10 33 2 Італія 9 5 12 26 3 США 7 11 6 24 4 Франція 6 7 4 17 5 Нідерланди 6 7 2 15 6 Швеція 6 6 3 15 7 Німеччина 5 8 8 21 8 Австрія 5 8 4 17 9 Японія 5 6 11 22 10 Швейцарія 5 4 3 12 11 Канада 4 4 6 14 12 Австралія 3 2 1 6 13 Великобританія 3 0 0 3 14 Китай 2 3 4 9 15 Південна Корея 2 2 3 7 16 Чехія 2 2 0 4 17 Словенія 2 1 1 4 18 Бразилія 1 0 0 1 18 Казахстан 1 0 0 1 20 Польща 0 3 1 4 21 Нова Зеландія 0 2 1 3 22 Латвія 0 1 1 2 23 Грузія 0 1 0 1 24 Фінляндія 0 0 4 4 25 Болгарія 0 0 2 2 26 Бельгія 0 0 1 1 Україна 0 0 0 0

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).