Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про подарований головою МВС бойовий пістолет

У Денісової є пістолет «Форт-9»

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова визнала, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив її бойовим пістолетом. Про це йдеться у відповіді омбудсмена на запит агенції «Українські новини».

«...Повідомляю, що в 2015 році мною було отримано відомчу заохочувальну нагороду Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя», пістолет», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформацію, що Аваков нагородив новопризначеного омбудсмена Денісову нагородним пістолетом «Форт-9».

Нагороду було присвячено до 55-річчя Денісової, яке вона відсвяткувала 6 липня 2015 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня призначила народного депутата з фракції «Народний фронт» Людмилу Денісову уповноваженим парламенту з прав людини.