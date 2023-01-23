Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі і 11 415 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 22 січня.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Нагадаємо, Європейський Союз підтримав ініціативи України зі створення міжнародного трибуналу для покарання винних у злочинах, скоєних в Україні під час російського вторгнення, та готовий працювати в рамках Генеральної Асамблеї ООН, щоб забезпечити таку відповідальність.