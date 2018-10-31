ООН закликала Росію утриматися від загострення ситуації в Азовському морі

У середу, 31 жовтня, в Організації об'єднаних націй закликали РФ припинити провокації в Азовському морі.

Про це повідомила заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло. В ООН заявили, що зростання напруги в Азовському морі негативно позначається на загальній геополітичній ситуації в регіоні, яка виступила на засіданні Ради Безпеки ООН.

«ООН повідомляє про зростання напруги у Азовському морі, що негативно позначається на загальній атмосфері в регіоні. Ми підкреслюємо важливість попередження будь-якої ескалації, будь-яких провокацій чи неадекватної оцінки ситуації», – заявила Ді Карло.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, за словами постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, влада Російської Федерації переселила в окупований нею Крим 108 тисяч російських громадян. Він також додав, що РФ продовжує підготовку військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення там ядерної зброї і використовує Азовське море як канал постачання зброї своїм силам на Донбасі.