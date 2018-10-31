РФ переселила в окупований Крим 108 тис. росіян для зміни демографічного складу півострова

Український представник в ООН Володимир Єльченко заявив, що починаючи з 2014 року, влада РФ переселила до окупованого Криму понад 100 тис. росіян.

Про це Єльченко розповів 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН. Дипломат, зокрема заявив, що Росія ігнорує наказ Міжнародного суду ООН, який вимагає від РФ утримуватися від підтримання або застосування обмежень на можливість кримським татарам зберігати свої представницькі органи, і зокрема Меджлісу, а також гарантувати доступність освіти українською мовою. Також він уточнив, що РФ намагається штучно змінити демографічний склад окупованого півострова.

«Впродовж періоду 2014-2017 років 108 тисяч людей переміщено з Російської Федерації в Крим і Севастополь. Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?», - сказав посол.

Подробиць про переселення посол не розповів, але заявив також, що РФ продовжує підготовку військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення там ядерної зброї і використовує Азовське море як канал постачання зброї своїм силам на Донбасі.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 29 жовтня, так звана «влада» окупованого Криму оголосила про намір передати майно кримськотатарського Меджлісу підконтрольному РФ Духовному управлінню мусульман Криму.