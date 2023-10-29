Третя зустріч стосовно української «формули миру» на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України. Про це повідомив Офіс президента.

П’ять пунктів «формули миру», які винесли на обговорення на Мальті, попередньо пропрацювали робочі групи за участю дипломатичних представників різних країн. Кожен пункт на зустрічі презентували й коментували українські та іноземні посадовці. План щодо ядерної безпеки передбачає повне виведення російського персоналу, зброї та обладнання із Запорізької АЕС і передання контролю над станцією Україні, посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, а також вивчення механізмів відповідальності за невиконання принципу ядерної безпеки.

Реалізація пункту щодо енергетичної безпеки, за пропозицією робочої групи, передбачає розробку моделі енергетичної стійкості, яка б дозволила запобігти порушенням енергетичної безпеки та уможливити використання енергетики як важеля впливу в майбутніх актах агресії. У контексті продовольчої безпеки «формула миру» пропонує встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства, зокрема посилити захист портової та логістичної інфраструктури України, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, а також підтримати страхування суден і вантажів, що перевозяться в та з морських портів України.

План дій щодо повернення заручників і депортованих українців передбачає створення міжнародної моніторингової групи для збору про них інформації, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти РФ та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених.

Що ж стосується пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, робоча група пропонує зосередитись на реформі Ради безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН, а також створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.