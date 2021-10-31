У неділю, 31 жовтня, на виборах мера у Харкові спостерігачі «Опори» зафіксували значну кількість процедурних порушень. Про це повідомляється на сайті організації.

Напередодні спостерігачі зафіксували борди з прихованою агітацією за кандидата на посаду Харківського міського голови Ігоря Терехова. Безпосередньо перед початком виборів спостерігачів «Опори» не допускали до засідань виборчих комісій на кількох дільницях. Керівники дільниць вимагали у спостерігачів негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, хоча таких вимог законом ніде не зафіксовано. Пізніше стало відомо, що на одній з цих дільниць не було кворуму серед членів ДВК – з 10 членів були присутні 5.

На кількох дільницях було зафіксовано присутність сторонніх людей, а на дільницю №631164 одномоментно прийшли голосувати курсанти, яких супроводжували сторонні особи. Ситуація мала ознаки «контрольованого» голосування.

На дільниці №631306 спостерігач зафіксував підписання пустого протоколу – у ньому із самого ранку підписалися голова, заступник та секретар дільничної виборчої комісії.

За правилами протокол про підрахунок голосів підписується вже після завершення процесу голосування, коли в нього вже внесені всі дані, зокрема, про кількість голосів за кандидатів. Через підписання пустого протоколу харківська поліція відкрила провадження.

Окремо спостерігачі акцентують увагу на сумнівних методах покращення явки на виборах. У місті працюють локації, де за фото поряд із виборчою дільницею розігрують подарунки – квитки на футбол, квитки на каток, знижки до фітнес-клубу тощо.

При цьому всі учасники конкурсу можуть виграти ще й iPhone 13, розіграш якого відбудеться одразу після закриття виборчих дільниць на головній сцені Парку Горького.

За словами координатора спостереження «Опори» за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні заходи організовують для мобілізації виборців та покращення явки.

«Однак назвати такі технології доброчесними – важко. Адже інформацію поширюють ресурси, пов’язані з конкретним кандидатом та політичною партією, що висунула цього кандидата», – зазначив Зінченко.

Також спостерігачі фіксують масові дзвінки з запрошенням прийти та проголосувати, зробити свій вибір. Дзвінки відбуваються з номера +380637094368.

У повідомленні жіночий голос закликає прийти на вибори, вказує, що для голосування потрібен лише паспорт і що на дільницях є всі засоби захисту від коронавірусу.

Наприкінці повідомлення йдеться: «Зроби свій вибір. Люби, захищай, обирай Харків». Останні слова корелюють із сітілайтами одного з кандидатів на посаду міського голови Ігоря Терехова.

На посаду мера Харкова претендують 10 кандидатів: секретар Харківської міської ради Ігор Терехов («Блок Кернеса «Успішний Харків»), самовисуванець Михайло Добкін, Олександр Скорик («Європейська Солідарність»), депутат Харківської міськради (фракція «Слуга народу») самовисуванка Аліна Мустафаєва, Володимир Плетньов («Партія Шарія»), Костянтин Немічев («Національний корпус»), самовисуванці Денис Ярославський, екс-депутат Харківської міської ради Дмитро Маринін, пенсіонер Віктор Величков, активіст Сергій Ряполов.

Вибори мера Харкова призначили у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, який у жовтні 2020 року був втретє обраний міським головою. Він помер 17 грудня минулого року від ускладнень, пов'язаних із коронавірусом.