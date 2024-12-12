26 листопада новий парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента

Чотири опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають легітимність президентських виборів, які заплановані на 14 грудня. Про це йдеться у спільній заяві політичних сил «Коаліція за зміни», «Єдність – Національний рух», «Сильна Грузія» та «Гахарія за Грузію», опублікованій 12 грудня.

Опозиційні сили повідомили, що чинний парламент Грузії «не має ні міжнародної, ні внутрішньої політичної легітимності». Отже, Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах.

«Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент. Тому єдиним легітимним представником Грузії є Саломе Зурабішвілі», – ідеться у заяві.

Грузинські опозиційні сили наголосили, що існує лише один вихід з гострої політичної кризи, що виникла, – проведення нових парламентських виборів. Ті додали, що цінують підтримку міжнародних партнерів та очікують на «подальші ефективні та рішучі кроки».

Як повідомляв ZAXID.NET, 72-річна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася йти з посади після завершення каденції в грудні цього року. Причиною такого рішення стало невизнання легітимним нового складу парламенту, який сформували наприкінці жовтня за результатами виборів.

Раніше, 26 листопада, новий парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня. Уперше з 1991 року президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія із 300 осіб, до якої увійдуть: 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Кандидатом у президенти Грузії від провладної партії «Грузинська мрія» став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.