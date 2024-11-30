Саломе Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила у суботу, 30 листопада, що буде залишатися на посаді, допоки в країні не буде легітимного парламенту. Про це пише «Ехо Кавказу».

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували наприкінці жовтня за результатами виборів. Відтак її мандат продовжиться до обрання нового президента уже законним парламентом.

«Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки законно не оберуть парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами й буду з вами», – зазначила Зурабішвілі.

Президентка Грузії також повідомила, що у неділю, 1 грудня, зустрінеться із представниками політичних партій та громадським сектором.

«Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільств», – додала президентка.

Термін президентських повноважень 72-річної Саломе Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. 26 листопада новий парламент Грузії проголосував за проведення виборів президента 14 грудня. Уперше президента країни обиратимуть не громадяни, а колегія із 300 осіб, до якої увійдуть: 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Кандидатом у президенти Грузії від провладної партії «Грузинська мрія» став колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.

Тим часом увечері 28 листопада у Грузії після відмови уряду від перемовин щодо вступу до Євросоюзу розпочалися масштабні акції протестів. Співробітники міністерства внутрішніх справ Грузії під час розгону акції протесту в Тбілісі в ніч на 30 листопада затримали 107 демонстрантів.