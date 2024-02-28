Кадр з фільму «Оппенгеймер»

Оголошено нагороди Гільдії кінопродюсерів США (PGA). Нагороду імені Дарріла Ф. Занука, яка присуджується за видатні досягнення у продюсуванні повнометражного фільму, отримав «Оппенгеймер» Крістофера Нолана. Дуже часто фільми, обрані Гільдією, здобувають перемогу і в головній категорії «Оскара».

Нагороду за найкращий документальний фільм отримала «Американська симфонія». Нагадаємо, саме в цій категорії номінувався фільм Мстислава Чернова «20 днів в Маріуполі».

Найкращим анімаційним фільмом продюсери назвали стрічку «Людина-павук: Крізь Всесвіт». Найкращим комедійним серіалом став «Ведмідь», а драматичним – «Спадкоємці». Найкращим міні-серіалом чи антологією назвали «Сварку». Найкращим телефільмом став третій епізод шостого сезону «Чорного дзеркала» «За морем». Премію імені Девіда Селзніка за кар'єрні досягнення вручили Мартіну Скорсезе, повідомляє Variety.

Переможці премії Гільдії продюсерів

За видатні досягнення у продюсуванні повнометражного фільму – «Оппенгеймер».

Найкраще продюсування анімаційної стрічки – «Людина-павук: Крізь Всесвіт».

Найкраще продюсування драматичного телесеріалу – «Спадкоємці».

Премія імені Денні Томаса за комедійний серіал – «Ведмідь».

Найкраще продюсування телевізійного або стримінгового проекту – «За морем» (третій епізод шостої серії серіалу «Чорне дзеркало»).

Найкращий неігровий проект – документальний серіал «Ласкаво просимо до Рексема».

Найкращий документальний проект – «Американська симфонія».

Повний список можна побачити тут.