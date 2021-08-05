Марта Фєдіна та Анастасія Савчук здобули першу в історії Україну олімпійську бронзу в артистичному плаванні

Організатори Олімпійських ігор у Токіо вибачились за те, що під час нагородження призерок в артистичному плаванні назвали українок Марту Фєдіну та Анастасію Савчук росіянками. Про це повідомляє AP.

На Олімпійських іграх оголошення, зокрема представлення призерів, роблять англійською, французькою та японською мовами. Помилка сталася під час оголошення французькою.

Голос, який викликав медалістів, повинен був сказати: «Збірна України», але замість цього назвав українок представницями Російського олімпійського комітету.

«Це була оперативна помилка. Звичайно, люди помітили це. Відповідальна за оголошення людина вже вибачилась. Я також за нагоди вибачився перед українською командою», – пояснив Танака.

До слова, здобута 4 серпня бронза Фєдіної та Савчук — перша олімпійська медаль в артистичному плаванні в історії незалежної України. Завтра, 6 серпня, стартують командні змагання з артистичного плавання, у них братиме участь і команда з України.